Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach kräftigen Ausschlägen in den Vormonaten erwarten wir für April bei den US-Einzelhandelsumsätzen (Mi., 15.05., 14:30 Uhr) eine Normalisierung, so die Analysten von Postbank Research. In der Abgrenzung ohne Autos sollte sich ein Zuwachs von 0,6% im Vormonatsvergleich ergeben haben, wobei ein positiver Impuls aller Voraussicht nach von den Tankstellenumsätzen ausgegangen sei, die ihrerseits von den gestiegenen Benzinpreisen profitiert haben sollten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...