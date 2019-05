Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Sicherheitsdaten des Wirkstoffkandidaten Roxadustat bei Nierenpatienten deuteten auf einen negativeren Studienausgang hin, als in seinem Basisszenario angenommen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2019 / 07:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

