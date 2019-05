AARHUS (IT-Times) - Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas Wind Systems hat in den letzten Tagen gleich zwei riesige Afträge für Windturbinen aus den USA an Land gezogen. Am 9. Mai 2019 meldeten die Dänen über die US-Tochtergesellschaft Vestas-American Wind Technology eine Großorder aus den USA für...

Den vollständigen Artikel lesen ...