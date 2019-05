London (www.fondscheck.de) - Aneeka Gupta, Associate Director bei WisdomTree, kommentiert die Zuflüsse in Rohstoff-ETPs (Industriemetalle) des vergangenen Monats.Aluminium-ETPs hätten im vergangenen Monat den Löwenanteil der Zuflüsse erhalten. Die Anleger hätten sich auf Schnäppchenjagd begeben, nachdem die Aluminiumpreise in diesem Jahr hinter dem Rest der NE-Metalle zurückgeblieben seien, und würden jetzt auf eine Erholung der Preise hoffen. Die Aluminiumaktien an der London Metals Exchange seien gegenüber der Vorwoche deutlich gestiegen, um 22,5 Prozent. Auf der Nachfrageseite seien die Prognosen zuletzt nach unten korrigiert worden. Russlands größter Aluminiumproduzent und sein Pendant in Norwegen hätten ihre Schätzungen für das Nachfragewachstum im Jahr 2019 auf 3 bzw. 1-3 Prozent in Russland und Norwegen gesenkt und damit das langsamste Tempo seit mindestens zehn Jahren markiert. Dies sei im Wesentlichen auf die negativen Auswirkungen der Handelskriege und die schwächelnde Automobilindustrie zurückzuführen. Wir gehen davon aus, dass diese Faktoren die Aluminiumpreise auch in der aktuellen saisonal schwachen Phase weiter belasten werden, so Aneeka Gupta weiter. ...

