Der Abnutzungskampf geht weiter. Die Auktion für den neuen Mobilfunkstandard 5G ist inzwischen bereits in Runde 321 und noch immer ist kein Ende in Sicht. Die Deutsche Telekom streitet mit Vodafone und Telefónica Deutschland um einen Block, auch der Neueinsteiger 1&1 Drillisch ist weiter im Rennen. Eine Lösung bleibt in weiter Ferne.

Den vollständigen Artikel lesen ...