Bis zum Börsenschluss in Tokio am Montag sank die Aktie des SoftBank-Konzerns um 3,25 Prozent. Analysten führen die Schwäche auf die großen Rückgänge beim Uber-IPO zurück: Die Uber-Aktien fielen am Freitag um mehr als 7 Prozent und schlossen unter 42 US-Dollar pro Aktie den ersten Handelstag ab. "Es ist ein bisschen schwer sicher zu sein, aber ich denke, dass die Performance von Uber wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...