Breit streuende Aktien- oder Mischfonds gehören mittlerweile zum kleinen Einmaleins der Geldanlage. Wer sich im Markt umsieht, stößt aber auf immer mehr speziell anlegende Themen- oder Branchenfonds. Was zeichnet diese aus?Beginnen wir mit einem Blick auf die großen Publikumsrenner. Mit dem Mischfonds Flossbach von Storch Multiple (ISIN: LU0323578657) beispielsweise erzielten Anleger in den vergangenen fünf Jahren eine Wertentwicklung von 40,19 Prozent (Quelle: FWW, Stand: 13.05.2019). Der über 14 Milliarden Euro schwere Mischfonds streut sein Vermögen auf Aktien, Anleihen und Gold und zählt seit Jahren zu den Top-Lieblingen der FondsDISCOUNT.de-Kunden. Trotz des enttäuschenden Börsenjahrs 2018 setzen viele der Depotinhaber außerdem auf den DWS Deutschland (ISIN: DE0008490962). Die Fokussierung auf deutsche Blue Chips mit einer Beimischung aus ausgewählten Small- und Midcaps brachte in den letzten fünf Jahren eine Wertentwicklung von 35,95 Prozent (Quelle: FWW, Stand: 13.05.2019; mehr zu den aktuellen Top-Seller-Fonds erfahren Sie hier).

Den vollständigen Artikel lesen ...