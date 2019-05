Größter Beteiligungsfonds mit eigenem Impact-Manager richtet sich an 70 Millionen einkommensschwache Verbraucher

LeapFrog Investments hat den größten Private-Equity-Fonds aller Zeiten mit eigenem Impact-Fonds-Manager angekündigt und mit 700 Millionen Dollar (623 Millionen Euro) die Zielmarke von 600 Millionen Dollar (534 Millionen Euro) überschritten. Der neue Fonds investiert in Gesundheits- und Finanzdienstleistungsunternehmen und bedient damit die Nachfrage von Milliarden aufstrebender Konsumenten in Asien und Afrika. Allein mit diesem Fonds sollen 70 Millionen aufstrebende Verbraucher erreicht werden. Zu den Investoren zählen zahlreiche weltweit führende Versicherer, Pensions- und Vermögensverwalter, Entwicklungsfinanzierungsinstitute, Stiftungen und Family Offices. Der Erfolg des Fonds untermauert die herausragende Erfolgsbilanz von LeapFrog mit ihren überzeugenden Finanzergebnissen und weitreichenden sozialen Auswirkungen.

"Die Zeit ist reif für eine bessere Form des Kapitalismus. LeapFrog gründet auf der Philosophie des "Profit with Purpose" (gesunde Rendite und soziale Wirkung) und lehnt das klassische Trade-off-Denken an den Finanzmärkten ab. Diese Strategie, die starkes Wachstum und hohe Renditen fördert und gleichzeitig mehrere Millionen Menschenleben verändert, hat sich als erfolgreich erwiesen", erklärte Dr. Andrew Kuper, Gründer und CEO von LeapFrog Investments. "Die heutige Ankündigung ist ein Beleg für das einzigartige Bekenntnis zu unabhängigen Impact-Investmentmanagern mit einem neuen Fonds, hinter dem verschiedene erstklassige institutionelle Investoren stehen. Zudem markiert sie einen wichtigen Moment für verantwortungsvolles Beteiligungskapital. Als unser dritter und größter Fonds ist dies ein eindrucksvoller Beweis, dass die Erfüllung der tatsächlichen Bedürfnisse von unterversorgten Menschen eine großartige Geschäftschance ist."

"Als einer der weltweit größten Kapitalgeber für die Entwicklung des Privatsektors ist LeapFrog für uns ein bewährter Partner, der aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse der Wachstumsmärkte, ihrer Funktionsweise und der wachstumsstarken Unternehmen für hervorragende Ergebnisse und verantwortungsvolle soziale Wirkungen sorgt", kommentierte Ingo Schulz, Vice President, DEG. "Wir freuen uns, LeapFrog als Partner bei seinem neusten Fonds zu begleiten."

LeapFrog hat bislang in 26 Unternehmen investiert. Seit dem Zeitpunkt der Investition verzeichnen diese Unternehmen eine außergewöhnliche Wachstumsrate von durchschnittlich fast 40 Prozent pro Jahr. Die Unternehmen von LeapFrog erreichen inzwischen 168 Millionen Menschen in 35 Ländern mit Gesundheits- oder Finanzdienstleistungen. Bei mehr als 136 Millionen dieser Personen handelt es sich um aufstrebende Verbraucher nach der Definition der Weltbank sind dies Personen, die von weniger als 10 US-Dollar pro Tag leben. Die meisten nehmen zum ersten Mal Versicherungen, Vorsorge, Renten, Kredite, Überweisungen, Medikamente oder Gesundheitsdienste hoher Qualität in Anspruch.

Der neue Fonds von LeapFrog hat bereits fünf Investitionen vorgenommen: WorldRemit ist der weltweit führende Anbieter digitaler Überweisungen. NeoGrowth bietet innovative unbesicherte Kreditprodukte für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen in ganz Indien. Die Kette Goodlife Pharmacy hat sich zum größten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in Ostafrika entwickelt. Pyramid Pharma ist ein Vertriebsunternehmen für Medikamente sowie Diagnostik- und Chirurgiegeräte in ganz Afrika. Und Ascent Meditech produziert und liefert orthopädische Produkte in ganz Indien, die bei der Vermeidung lähmender Schmerzen helfen. Diese Unternehmen betreiben innovatives Marketing oder den Vertrieb über Mobiltelefone, um Millionen von Kunden zu erreichen, die von konventionellen Unternehmen unzureichend versorgt werden.

Auch dieser dritte Fonds von LeapFrog wird wieder überzeichnet sein. Die meisten Geldgeber haben bereits wiederholt Investitionen bei LeapFrog getätigt. Dazu zählen

Die weltweit tätigen Versicherer Admiral, AIG, AXA XL, Everest Re, Hannover Re, Prudential Financial, QBE und Zurich

Führende Pensions- und Vermögensverwalter wie Ascension Capital, Pinebridge und TIAA-Nuveen (USA), Kempen, Partners Group Impact, Stiftung Abendrot und SBZ (Europa) sowie Christian Super und HESTA (Australien)

Führende Institutionen für die Entwicklungsfinanzierung wie die deutsche DEG, IFC und Proparco aus Frankreich sowie ein vom Vorstand genehmigtes Engagement der Overseas Private Investment Corporation aus den USA

Größere Unternehmen wie Merck Co., Inc., außerhalb der USA und Kanadas unter dem Namen MSD bekannt, sowie Stiftungen wie PactWorld, die Ford Foundation und die Rockefeller Foundation

Die neue Mitteleinwerbung bringt Kapitalverpflichtungen von insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar, sodass die Position von LeapFrog als größter Private Equity Manager, der sich ausschließlich auf Impact-Investitionen konzentriert, gefestigt wird.

"Als Pioniere für kommerzielle Impact-Investitionen haben wir in den letzten zehn Jahren das Ziel verfolgt, Anlageformen aufzubauen, die sich wirklich abheben und eine überzeugende Gelegenheit für hochkarätige Investoren sind, Zugang zu Schwellenländern zu erhalten und ihre finanziellen und sinnvollen Ziele zu erreichen", erklärte Nick Moon, LeapFrog Partner und Head of Investor Relations. "Die Begeisterung langjähriger und erstmaliger Investoren für diesen jüngsten Fonds hat uns sehr gefreut."

Der Fonds erhielt zudem starke Unterstützung von weltweiten Marktführern der Entwicklungsfinanzierung. "Die OPIC hat sich der Unterstützung bahnbrechender Investitionen in Entwicklungsländern verschrieben. LeapFrog ist ein überzeugender Fondsmanager und starker Partner für den Einsatz von Kapital in erfolgreichen Unternehmen zur Erzielung einer großen Wirkung", so David Bohigian, Acting President und CEO der OPIC. "Wir freuen uns sehr, als Lead-Investor dieses neuen Fonds für aufstrebende Märkte in Asien und Afrika zu fungieren. Dies erweitert den Aktionsradius der Entwicklungsfinanzierung durch Investitionen in innovative Portfoliounternehmen, die Millionen neuer Verbraucher in den Entwicklungsländern versorgen werden."

"Wir möchten die Impact-Investitionen für eine nachhaltige Welt deutlich steigern, deshalb ist es uns eine Freude, den größten Beteiligungsfonds mit eigenem Impact-Manager in Schwellenländern zu unterstützen", sagte Philippe Le Houérou, CEO der im Privatsektor der Weltbankgruppe tätigen IFC und Hauptinvestor des neuen Fonds. "Mit der Investition in diesen Fonds baut die IFC ihre langjährige Partnerschaft mit LeapFrog aus. Wir werden den Kurs dieses Investments in Richtung finanzieller Inklusion und Gesundheitszugang vorantreiben. Wir wünschen uns immer mehr Investoren, die gute Ergebnisse erzielen und gleichzeitig Gutes tun wollen."

Über LeapFrog Investments

LeapFrog investiert in außergewöhnliche Unternehmen in Afrika und Asien und arbeitet mit ihren Führungskräften zusammen, um Sprünge (Leaps) bei Wachstum, Rentabilität und Wirkung zu erzielen. Die Unternehmen von LeapFrog erreichen inzwischen 168 Millionen Menschen in 35 Ländern mit Gesundheits- oder Finanzdienstleistungen. Mehr als 136 Millionen dieser Personen sind aufstrebende Verbraucher, die häufig zum ersten Mal Versicherungen, Vorsorge, Renten, Kredite, Medikamente oder Gesundheitsdienste hoher Qualität in Anspruch nehmen. Die Unternehmen von LeapFrog verzeichnen seit dem Investment ein Wachstum von durchschnittlich fast 40 Prozent pro Jahr. Diese Unternehmen bieten inzwischen mehr als 124.000 Menschen Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen. LeapFrog wurde kürzlich von Fortune neben Apple und Novartis zu einem der fünf führenden Unternehmen gekürt, die die Welt verändert haben. www.leapfroginvest.com

