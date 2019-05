München (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Sphene Capital: Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) nach wie vor zu kaufen. Auf dem gut besuchten Capital Markets Day, der in der vergangenen Woche am Firmensitz in Haibach bei Aschaffenburg stattgefunden habe, seien die Präsentationsschwerpunkte auf die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens gelegt worden. ...

