Dübendorf (ots) - Flexibles Arbeiten ist ein wachsendes Bedürfnis

in Gesellschaft und Wirtschaft in den Industrieländern. Dies spiegelt

sich in der wachsenden Zahl der Temporärarbeit. In der Schweiz tragen

die Personaldienstleister dieser Entwicklung Rechnung, indem sie

Lohndruck durch Mindestlöhne verhindern und den Bedürfnissen der

Temporärarbeitenden bei der sozialen Absicherung differenziert

Rechnung tragen. Gesetzliche Quoten würden ausgerechnet jenen den

Zugang zum Arbeitsmarkt versperren, die bereits benachteiligt sind:

Arbeitssuchende mit dem Ziel einer Festanstellung.



Heute sind 2,4 Prozent der Beschäftigten in der Schweiz

Temporärarbeitende. Davon sind über die Hälfte gefragte Fachkräfte

und Akademiker, die entsprechend entlöhnt sind. In Branchen mit einem

ave GAV, wie beispielsweise im Bau- oder Gastrogewerbe, haben

Temporärarbeitende die gleichen Lohn- und Arbeitsbedingungen wie die

Festangestellten. Dazu einige Fakten:

-> Allein im letzten Jahr fanden rund 240'000 arbeitslose Menschen

dank Temporärarbeit zurück auf den Arbeitsmarkt.

-> Jeder zweite Temporärarbeitende auf Feststellensuche hat diese

innerhalb von 24 Monaten nach Beginn seines ersten Einsatzes

gefunden.

-> Die seit 2012 bestehende Sozialpartnerschaft mit dem GAV

Personalverleih, der soeben bis Ende 2020 verlängert wurde, ist

ein Erfolgsmodell und muss partnerschaftlich weitergeführt

werden.

-> Die Minimallöhne wurden seit 2012 laufend erhöht: 15,8 Prozent

für die ungelernten und 7,8 Prozent für die gelernten Arbeits-

und Fachkräfte - deutlich über der allgemeinen

Nominallohnentwicklung in der Schweiz. Für die kommenden Jahre

sind weitere Lohnsteigerungen vorgesehen.

-> Dank temptraining, dem Weiterbildungsfonds des GAV

Personalverleih, können sich Temporärarbeitende weiterbilden.

Im vergangenen Jahr wurden 9,5 Millionen Franken bei rund 7800

bewilligten Gesuchen gutgeheissen. Insgesamt wurden seit

Bestehen des Fonds über 50 Millionen Franken in die

Weiterbildung von Temporärarbeitenden investiert.



Eine Beschränkung bzw. ein Verbot der Temporärarbeit blendet nicht

nur die Realitäten in Wirtschaft und Gesellschaft aus, sondern

verstösst auch gegen die Wirtschaftsfreiheit der Temporärunternehmen

sowie ihrer Kunden.



swissstaffing ruft die Gewerkschaften dazu auf, zusammen mit den

Arbeitgebern die Sozialpartnerschaft und damit die Stellung der

Temporärarbeitenden zu stärken statt mit staatlichen Eingriffen die

Temporärarbeit als Brücke in den Arbeitsmarkt zu schwächen.



In einem White Paper legt swissstaffing die Integrationsfunktion

der Temporärarbeit dar. Die Daten wurden repräsentativ und unabhängig

vom gfs-zürich erhoben bei über 4'000 Temporärarbeitenden. Rechtliche

Fakten geben Hinweise auf Mindestlöhne, soziale Absicherung und

Weiterbildung von Temporärarbeitenden. Siehe auch White Paper

«Temporärarbeit zwischen Arbeitsmarktintegration und

Fachkräftemangel» steht zum Download zur Verfügung -> Link

http://ots.ch/A6ZDPM



