IBC SOLAR, ein weltweit führendes Systemhaus für Photovoltaik (PV) und Energiespeicher, steigt in die Welt von smarten Energielösungen ein und erweitert sein Portfolio mit efa:home um eine intelligente Energieplattform. Zusätzlich bietet das Systemhaus als Teil der Plattform erstmals einen Ökostromtarif an, individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Damit schafft das Unternehmen zukunftsfähige Komplettlösungen, mit denen sich Eigenheimbesitzer von fossilen Energieträgern in hohem Maße unabhängig machen und mit grünem Strom versorgen können.



efa steht für "Energie für alle". In diesem Sinne optimiert das Energiemanagementsystem (EMS) efa:home die Energieflüsse im Haus. Einmal eingerichtet, sorgt das smarte System selbstlernend dafür, dass so viel Solarstrom wie möglich im eigenen Haus verwendet wird. Die Besonderheit von efa:home liegt in der hohen Flexibilität und Kompatibilität. Das System ist herstellerunabhängig, sektorenübergreifend und individuell erweiterbar. So kann efa:home mit Wechselrichtern, Speichern, Wärmepumpen und Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität diverser Hersteller intelligent vernetzt werden. Zudem unterstützt efa:home alle gängigen Kommunikations-Standards. Ändern sich die individuellen Bedürfnisse des Kunden, kann er mit efa:home flexibel darauf reagieren und beispielsweise neue Produkte in das EMS einbinden. Ein Serviceportal für Installateure erlaubt jederzeit Zugriff auf alle relevanten Daten. In Kombination mit der passenden App hat der Kunde stets alle Informationen auf einen Blick.



"Wir möchten unsere Kunden von Anfang an in der digitalen Energiewelt begleiten", so Udo Möhrstedt, CEO von IBC SOLAR. "Neben unserem smarten Hochvoltspeicher era:powerbase ist efa:home in Kombination mit unserem Stromtarif ein wichtiger Meilenstein für uns. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zukunftsfähige und sichere Energie-Komplettlösungen aus einer Hand anzubieten, die sämtliche Energieflüsse im Haus intelligent und einfach miteinander vernetzen und steuern."



efa:home ist zusammen mit dem smarten Hochvoltspeicher era:powerbase eines der Messehighlights 2019 von IBC SOLAR auf der Intersolar Europe in München, der europäischen Leitmesse für Solartechnologie. Mehr Informationen zu diesem Produkt und weiteren Services und Highlights von IBC SOLAR erhalten Besucher dort vom 15. bis 17. Mai 2019 (Halle A3 Stand 470 und 670).



Über IBC SOLAR



IBC SOLAR ist ein führender globaler Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Photovoltaik und Energiespeicher. Das Unternehmen bietet Komplettsysteme an und deckt das gesamte Spektrum von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe von Photovoltaik-Anlagen ab. Das Angebot umfasst Solarparks, Eigenverbrauchsanlagen für Gewerbebetriebe und Privathaushalte, netzunabhängige Photovoltaik-Systeme und Diesel-Hybrid-Lösungen. Als Projektentwickler und Generalunternehmer plant, realisiert und vermarktet IBC SOLAR weltweit solare Großprojekte. Das herstellerunabhängige Systemhaus garantiert bei allen Projekten höchste Qualität und hat weltweit aktuell Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 4,2 Gigawatt implementiert. IBC SOLAR arbeitet mit einem dichten Netz von Fachpartnern zusammen und unterstützt diese mit eigenen Software-Tools zur Planung und Auslegung von netzgekoppelten Anlagen inklusive Speicher. Für Energieversorger, Stadtwerke und Anbieter von Photovoltaik-Lösungen bietet IBC SOLAR maßgeschneiderte Pakete. Durch technische Betriebsführung und Monitoring stellt das Unternehmen die optimale Leistung der Solarparks sicher.



IBC SOLAR wurde 1982 in Bad Staffelstein von Udo Möhrstedt gegründet, der das Unternehmen bis heute als Vorstandsvorsitzender führt. Das Systemhaus ist in Deutschland ein Vorreiter der Energiewende und setzt sich speziell für Energiegenossenschaften mit eigens geplanten Bürger-Solarparks ein. International ist das Unternehmen mit mehreren Regionalgesellschaften, Vertriebsbüros und Partnerunternehmen in über 30 Ländern tätig.



