Branchenveteran mit 30 Jahren Erfahrung wird Ceptons Finanzgeschäfte weltweit leiten

Cepton Technologies, Inc., ein Anbieter von 3D-LiDAR-Lösungen für Automobil-, IoT-, Industrie-, Sicherheits- und Kartenanwendungen, gab heute die Ernennung von Bob Brown zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt. Brown wird an Dr. Jun Pei, Ceptons Mitbegründer und CEO, berichten und für die Verwaltung aller Finanzoperationen innerhalb des Unternehmens verantwortlich sein sowie die weitere Führungsstellung des Unternehmens in der LiDAR-Branche vorantreiben.

Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton Technologies, sagte: "Bob Brown ist eine Stütze in der Finanzbranche und wir könnten nicht erfreuter sein, dass er unserem Team beitritt. Seine Fähigkeit, LiDAR und seine unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen auf die Welt zu verstehen, gepaart mit seiner strategischen Finanzplanung, machen ihn zu einem unschlagbaren Teammitglied, um Cepton in die nächste Phase unseres Wachstums zu führen. Mit der jüngsten Eröffnung unseres britischen Büros und der weltweit wachsenden Mitarbeiterzahl des Unternehmens wird sich Browns Aufsicht und Führung als unbezahlbar erweisen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und heiße ihn im Team willkommen."

Brown kommt von Velodyne LiDAR, wo er CFO war, zu Cepton. Davor war er als CFO und Executive Vice President bei VeriSilicon Holdings Co. und Vice President Business Development bei Cadence Design Systems tätig. Als erfahrene Führungskraft mit einem langjährigen Hintergrund, der sowohl finanzielle als auch strategische Fähigkeiten umfasst, war Brown ein Treiber für M&A-Transaktionen und Finanzierungen im Gesamtwert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte Brown verschiedene Finanzfunktionen in Unternehmen wie der LSI Corporation (ehemals LSI Logic), GetThere und Hewlett-Packard inne.

"Meine oberste Priorität ist es, Cepton dabei zu unterstützen, sein Potenzial zu maximieren und sich in ein viel größeres Unternehmen zu entwickeln", sagte Brown, CFO von Cepton Technologies. "Cepton hat eine einzigartige Technologie entwickelt, die die Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten bietet, die LiDAR benötigt, um eine Massenanwendung zu erreichen. Aufgrund seiner Technologieführerschaft und seines beeindruckenden, dynamischen Führungsteams, geführt von einem visionären Gründer, ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um den LiDAR-Markt zu gewinnen. Ich bin stolz darauf, dieses hochkarätige Team zu verstärken und Cepton auf die nächste Stufe zu bringen."

Um mehr über Cepton Technologies zu erfahren, besuchen Sie bitte: http://www.cepton.com/

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. ist ein Anbieter von 3D-Sensorlösungen, der LiDAR-Produkte der nächsten Generation für die Automobil-, Industrie- und Kartierungsmärkte liefert. Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Veteranen der LiDAR- und fortgeschrittenen Bildindustrie geleitet. Cepton verfügt über ein Führungsteam, das erkennt, wohin der Markt der Automobilindustrie und des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) führen, und vier fortschrittliche LiDAR-Lösungen eingeführt hat, die die Zukunft bestimmen. Die Cepton LiDAR-Technologie bietet eine konkurrenzlose Reichweite und Auflösung bei niedrigen Kosten, um die Wahrnehmung für den schnell wachsenden Markt für intelligente Maschinen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepton.com/.

