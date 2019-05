Die Furcht vor dem Ausbruch eines Handelskrieges zwischen den USA und China hat am Montag die Anleger in Europa verschreckt. Die Ankündigung Chinas, Strafzölle von fünf bis 25 Prozent auf US-Importgüter im Wert von 60 Milliarden Dollar zu erheben, löste Verkäufe an den Aktienmärkten aus.

