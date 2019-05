Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Dekabank, Ulrich Kater, hält den Ansatz einer Preisniveausteuerung durch die Europäische Zentralbank (EZB) sinnvoll. Bei einer Diskussion über die Herausforderungen für die EZB nach dem Ende der Präsidentschaft Mario Draghis sagte Kater: "Die Zentralbanken konzentrieren sich auf die Vorstufe der Inflation, die Inflationserwartungen. Man signalisiert den Märkten, dass man eine längerfristige Durchschnittsbildung zulassen will, das ist eine vernünftige Herangehensweise." Kater verwies auf entsprechende Andeutungen Draghis in Pressekonferenzen.

Das Konzept der Preisniveausteuerung sieht vor, nach Phasen einer längeren Unterschreitung des Inflationsziels Phasen einer höheren Inflation zuzulassen - und umgekehrt. Im Falle des Euroraums, wo die Inflation seit Jahren unter 2 Prozent liegt, ließe Preisinveausteuerung eine Nullzinspolitik deutlich über den Zeithorizont der gegenwärtigen Forward Guidance der EZB hinaus erwarten.

Kritisch sieht Kater den anhaltenden Einsatz sehr langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO), und zwar wegen ihrer nachteiligen Auswirkungen für deutsche Banken. "Man sollte der Frage nachgehen, ob TLTRO wettbewerbsneutral sind", sagte er. Die Nachfrage nach dieser Liquidität sei in Südeuropa besonders groß, sie werden letzten Endes aber immer im Norden "angeschwemmt", was den Banken dort wegen des negativen EZB-Einlagensatzes Probleme bereite.

Kater glaubt nach eigenen Wort nicht an "eine künftige Zusammenarbeit von Geldpolitik und Finanzpolitik, bei der Notenbank nur noch dazu da ist, die Fiskalpolitik zu alimentieren". Die Hürden für eine stärkere Zentralisierung der Fiskalpolitik sind seiner Ansicht nach nicht nur in Deutschland so hoch, dass hierüber noch eine Weile diskutiert werden müsse. Gleichwohl werde die nächste Rezession wohl eine fiskalpolitische Reaktion auslösen.

May 13, 2019

