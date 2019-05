Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit 10-jährigen Bundrenditen deutlich unter Null bedarf es aus unserer Sicht für weitere Rückgänge einer deutlichen Eskalation beim Handelskonflikt zwischen den USA und China oder aber der Einführung von Autozöllen gegenüber der EU, so die Analysten der DekaBank.Da hier die Unsicherheit zunächst hoch bleibe - mit Blick auf die Autozölle sei bis zum 18. Mai eine Entscheidung zu erwarten - dürften steigende Bundrenditen und damit fallende Kurse beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) recht bald wieder als Kaufgelegenheit genutzt werden. Die 10-jährigen Bundrenditen sollten sich daher in der Bandbreite von -0,05% bis 0% halten können. Auch die anhaltende Unsicherheit bei italienischen Staatsanleihen dürfte das Risiko steigender Bundrenditen in engen Grenzen halten, selbst wenn die Analysten vor den Europawahlen keine Eskalation der Spannungen zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission bezüglich der Haushaltssituation in Italien erwarten würden. (13.05.2019/alc/a/a) ...

