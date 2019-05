BYD hat jetzt die im vergangenen Jahr bestellten 15 E-Busse für die spanische Stadt Badajoz ausgeliefert. Der ÖPNV-Betreiber Tubasa hat diese bereits in Betrieb genommen. In Kürze will BYD auch die von Tusgsal georderten acht E-Busse zum Einsatz in der Stadt Badalona nahe Barcelona ausliefern. Bei den E-Bussen für Badajoz handelt es sich laut BYD Europe um zwölf Meter lange und mit Eisen-Phosphat-Batterien ...

