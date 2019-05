Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG



Wien (pta040/13.05.2019/15:45) - Hiermit teilt die FREQUENTIS AG mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte mit 13. Mai 2019 insgesamt 13.200.000 Stimmrechte und das Grundkapital EUR 13.200.000 beträgt.



