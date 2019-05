Die großen US-Indizes verabschiedeten sich am Freitag mit Zugewinnen ins Wochenende. Für den Dow Jones ging es um 0,4 Prozent nach oben. Damit schloss er allerdings erneut leicht unter 26.000 Punkten.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Bitcoin, Apple, Uber, Netflix, Boeing und Alibaba. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.