(shareribs.com) London 13.05.2019 - Der Preis für die Tonne Kupfer liegt am Montag deutlich unter Druck. Die Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA lastet auf den Metallen und drückt Kupfer und Nickel unter wichtige Marke.Die deutliche Schwäche an den Aktienmärkten zeigt sich auch bei den Metallen. Die jüngste Eskalation in den Handelsspannungen zwischen China und den USA setzen die ...

