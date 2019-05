Mainz (ots) - Woche 20/19 Dienstag, 14.05.



Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten:



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 War Games - Der Kalte Krieg Revolution Australien 2016



9.15 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Alte Rivalen USA 2018



"Mördern auf der Spur: Ermittler an ihren Grenzen" entfällt "Ermittler! - Nächtliche Besucher" um 9.45 Uhr entfällt "Ermittler! - Heimtückische Pläne" um 10.15 Uhr entfällt "Täterjagd: Der Fall Willy Pomonti" um 10.45 Uhr entfällt 11.05 Öl, Macht und Religion - Saudi-Arabien und der Iran Neue Kriege USA 2018



"Täterjagd: Der Fall Christophe Lejard" um 11.30 Uhr entfällt 11.50 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018



"Täterjagd: Der Fall Laurence Dromard" um 12.15 Uhr entfällt 12.35 auslandsjournal - die doku Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger Jemen 2019



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.50 ZDF-History Götz George - Eine deutsche Filmlegende Deutschland 2018



14.35 ZDF-History Der letzte Tag: Romy Schneider Deutschland 2015



15.20 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.35 ZDF-History Die Royals und die Nazis Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Geheimnisse des Kaiserreichs Aggression und Aufbruch Deutschland 2018



23.10 Geheimnisse des Kaiserreichs Hoheiten und Herrenmenschen Deutschland 2018



23.55 Geheimnisse des Kaiserreichs Glanz und Größenwahn Deutschland 2018



0.40 heute journal



1.05 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen



1.50 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre



2.35 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art



3.20 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby



4.05 Mysterien des Mittelalters Die verschwundene Armee von Azincourt



4.50 Mysterien des Mittelalters Das Rätsel der Sachsenfestung Großbritannien 2017











OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121