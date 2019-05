BMW tritt auf die Bremse. Bloomberg zufolge berichten Konzernkreise von "intensiven Diskussionen" über den Hochlauf einer neuen Fabrik in Ungarn. Letztes Jahr wurde gemeldet, dass hier für eine Milliarde Euro neue Kapazitäten hochgefahren werden. Plan war, dass dort neben Autos mit Verbrennungsmotoren auch solche mit Hybrid- und Elektromotoren produziert werden. Passend dazu hat BMW-Batteriepartner Samsung SDI eine Batteriefabrik in Ungarn fertig gestellt. Doch jetzt habe Finanzvorstand Nicolas Peter auf den drohenden Aufbau von Überkapazitäten verwiesen. Daimler habe bereits fix beschlossen, Investitionen in Ungarn um ein Jahr zu verschieben.

