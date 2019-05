In der laufenden Woche veröffentlichen gleich mehrere Cannabis-Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal. Am morgigen Dienstag berichtet Tilray über die Ergebnisse des ersten Quartals. Einen Tag später, am 15. Mai folgt Aurora Cannabis mit den Resultaten der ersten drei Monate des laufenden Jahres. Es handelt sich dabei um die Ergebnisse des dritten Quartals des laufenden Fiskaljahres 2019 (Aurora hat ein gebrochenes Geschäftsjahr).

