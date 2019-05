Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea Group nach Zahlen zum ersten Quartal von 16 auf 21 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Maschinenbauer habe im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Erste kleine Restrukturierungsschritte seien eingeleitet worden, was positiv zu werten sei. Nichtsdestotrotz habe Gea noch einen weiten Weg vor sich, die strukturellen Probleme wie zum Beispiel den ineffizienten Einkauf und das ineffiziente Produktionsnetzwerk zu lösen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2019 / 15:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2019 / 15:20 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2019-05-13/16:33

ISIN: DE0006602006