Pressemitteilung der paragon GmbH & Co. KGaA:

paragon bestätigt Wachstumskurs mit Umsatzsprung

- Konzernumsatz steigt im ersten Quartal um 25,4 % auf 43 Mio. Euro

- EBITDA wächst um 57,7 % auf 7,6 Mio. Euro

- EBIT erhöht sich auf 2,0 Mio. Euro; EBIT-Marge mit 4,7 Prozent unverändert

- Elektromobilität stärkster Wachstumstreiber mit Umsatzplus von 150 Prozent

- Prognose für 2019 bestätigt: Umsatzwachstum auf 230 bis 240 Mio. Euro und EBIT-Marge von rund 8 Prozent

Die Geschäftsführung von paragon [ISIN DE0005558696] hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2019 veröffentlicht und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

"Der Start in das neue Jahr hatte für die Automobilindustrie fast ausnahmslos negative Nachrichten zu bieten", sagt Klaus Dieter Frers, Vorsitzender der Geschäftsführung der paragon GmbH. "paragon jedoch hat sich von diesem negativen Trend abkoppeln können. Wir sind abermals deutlich gewachsen. Aufgrund der weiterhin guten Auftragslage bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr."

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs erzielte die paragon GmbH & Co. KGaA einen Konzernumsatz von 43,0 Mio. Euro (Vorjahr: 34,2 Mio. Euro), was einem Anstieg um 25,4 % entspricht. Das Segment Elektromobilität wuchs um 148,8 %. Vor allem Batteriesysteme für den Einsatz in Intralogistik-Anwendungen sorgten für die gute operative Geschäftsentwicklung. Im Segment Mechanik war das Wachstum von 15,6 % insbesondere von der laufenden Serienproduktion der Antriebstechnik Software-gesteuerter Heckspoiler getrieben.

Im Segment Elektronik wiederum, dessen Umsatz sich stabil entwickelt hat, greifen Entwicklung und Marketing immer besser ineinander. Dies wird an der neuen Entwicklung des digitalen Sprachassistenten "EDWIN" deutlich, der neben der reinen Software-Lösung des intelligenten semvox-Sprachassistenten auch ein Hardware-Modul aus dem Geschäftsbereich Interieur beinhaltet. Damit ist paragon innerhalb kurzer Zeit zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...