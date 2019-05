In dieser Woche war in der Börsenzeitung zu lesen, dass der norwegische Pensionsfonds KLP seine RWE-Positionen verkauft und damit Norwegens Staatsfonds folgt. Der Grund: "Wir haben uns entschieden, unser Engagement in Kohleaktien auf Null zu reduzieren", sagte KLP-CEO Sverre Thornes. Dies ist nur ein Beispiel von Vielen. Umwelt, Soziales und Gouvernance - die sogenannten...

Den vollständigen Artikel lesen ...