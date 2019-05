Baden-Baden (ots) - Dienstag, 14. Mai 2019 (Woche 20)/13.05.2019



20.15 Marktcheck



Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Hantavirus-Infektionswelle



Gefahr lauert auch beim Radfahren und Joggen



Immer mehr Menschen infizieren sich mit dem Hantavirus, die Baden-Württembergischen Behörden sprechen bereits von einer Infektionswelle. Die Krankenhäuser im Land verzeichnen immer mehr Krankheitsfälle. Übertragen wird das Virus durch den Kot der Rötelmaus, der getrocknet als Staub eingeatmet wird. Eine Erkrankung kann tödlich verlaufen - eine ursächliche Therapie gegen das Virus gibt es nicht. Anstecken kann man sich beim Fegen von Garagen, Tierställen oder bei der Nutzung von Grillplätzen. Aktuelle Fälle zeigen: Viele Betroffene haben sich im Wald beim Fahrradfahren oder Joggen infiziert. Damit nimmt die Gefahr, sich anzustecken, deutlich zu. Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet über die Hintergründe und über Möglichkeiten, sich zu schützen.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Nahrungsmittelunverträglichkeit - immer häufiger steckt die Industrie dahinter



Wenige wissen, dass Nahrungsunverträglichkeiten oft durch industriell hergestellte Lebensmittel verursacht werden. Darin enthaltene Emulgatoren sowie Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATIs)) oder Zuckerstoffe (Fodmaps) im Brot können einen Reizdarm verursachen. Dieser führt zu Beschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall. Warum setzt die Industrie diese Stoffe ein und wie kann man eine Unverträglichkeit vermeiden?



Garten der Zukunft - so wird das Grün zur Insektenweide



Das Insektensterben ist eines der großen ökologischen Probleme dieser Zeit, gegen das Gartenbesitzer etwas tun können. Im Rahmen des SWR-Schwerpunktes "Rettet die Insekten" zeigt "Marktcheck", wie ein Garten mit "Insektenhotel", den richtigen Pflanzen und einem Permakultur-Hügelbeet zur Insektenweide werden kann.



Wildgrillen - wo das Brutzelvergnügen erlaubt ist



Für eine große Grillparty mit Freunden nutzen viele öffentliche Parkanlagen. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wo Wildgrillen erlaubt ist und worauf man dabei achten muss. Kann das Grillen auf Balkon und Terrasse vom Vermieter verboten werden? Welche Vorschriften müssen eingehalten werden?



"Marktcheck"



Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck .



Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck , auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck und unter www.facebook.com/marktcheck zu sehen.



Dienstag, 21. Mai 2019 (Woche 21)/13.05.2019



22.00 h: Korrigierten Sendetitel beachten (Verzicht auf: "SWR extra")



22.00 (VPS 21.59) Daimler-Boss dankt ab Dieter Zetsche im Gespräch mit SWR Chefredakteur Fritz Frey



Sonntag, 02. Juni 2019 (Woche 23)/13.05.2019



09.15 h: Beitrag kürzer als geplant. 10.20 h: zusätzlichen Beitrag beachten!



09.15 Teodor Currentzis dirigiert Rachmaninow Sergej Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2 e-Moll op. 27 Konzert vom 04.05.2019 im Konzerthaus Freiburg



SWR Symphonieorchester



10.20 Wagner: Vorspiel zu "Die Meistersinger von Nürnberg" Erstsendung: 06.05.2012 in SWR/SR



Deutsche Radio Philharmonie



Dirigent: Guillermo Garcia Calvo



