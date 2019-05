Köln (ots) -



Jede Sendung ist wie eine Wundertüte, denn keine Gästerunde ist wie die andere: Das WDR Fernsehen zeigt am 17. Mai 2019 (22 bis 23.30 Uhr) zum 500. Mal die Talkrunde "Kölner Treff". Die für diese besondere Ausgabe geladenen Gäste versprechen einen unterhaltsamen Abend: Bettina Böttinger empfängt zum Jubiläum unter anderem den ehemaligen WDR-Intendanten Friedrich Nowottny, die Sängerin Maite Kelly, die Autorin Ildikó von Kürthy und den Koch Johann Lafer. Dazu gibt es einige Überraschungen, die mal haarig, mal musikalisch sein werden.



500 Ausgaben "Kölner Treff" - das bedeutet ebenso viele unterhaltsame WDR-Fernsehabende, die dank der vielseitigen Auswahl an interessanten Gästen und Themen immer etwas Besonderes waren und sind. Prominente und nicht-prominente Gäste stellen hier ihre bewegenden, lustigen, skurrilen und ganz persönlichen Geschichten vor.



3117 Gäste auf den roten Sesseln



2006 begrüßte Bettina Böttinger zum ersten Mal als Gastgeberin des "Kölner Treff". Insgesamt haben inzwischen 3117 Gäste auf den roten Sesseln im Kölner Studio Platz genommen und geplaudert, zugehört, gelacht und viel erzählt, darunter Iris Berben, Mario Adorf, Herbert Grönemeyer, Anke Engelke, Senta Berger, Nina Hagen, Suzanne von Borsody, Katharina Thalbach, Helge Schneider, Ranga Yogeshwar, Dietmar Bär, Klaus J. Behrendt, Dirk Bach, Alfred Biolek, Uschi Glas, Roger Willemsen, Mariele Millowitsch, Kai Pflaume, Marianne Rosenberg, Charly Hübner und Bastian Pastewka.



Manche Gäste-Konstellationen waren außergewöhnlich und wären im normalen Leben vermutlich nicht denkbar. So saßen 2015 Kardinal Rainer Maria Woelki und Reality-Show-Darstellerin Daniela Katzenberger in einer Sendung. https://www.facebook.com/koelnertreffwdr/videos/671199253229854/



2013 entwickelte sich zwischen dem Schauspieler Ben Becker und dem Schlagersänger Jürgen Drews ein ungewöhnlich entspannter Draht im Kölner Treff. Julia Engelmann trug in einer Sendung ein sehr rührendes Gedicht zum Thema Familie vor, das sich im Netz zum Mega-Hit entwickelte und mehr als sieben Millionen Menschen erreichte. https://www.facebook.com/koelnertreffwdr/videos/828319220851189/



Eckart von Hirschhausen begeisterte im "Kölner Treff" die Zuschauer mit seiner Erklärung, warum schlaue Frauen keinen Mann brauchen. https://www.facebook.com/koelnertreffwdr/videos/514008972282217/



Gerburg Jahnke erklärte im Kölner Treff, wie man sich kurzfristig und unkompliziert für einen Abend liften kann. https://www.facebook.com/koelnertreffwdr/videos/811566825859762/



Unterstützung von Susan Link und Micky Beisenherz



Seit 2019 sind auch die Journalistin Susan Link und der Autor Micky Beisenherz festes Moderatoren-Duo des "Kölner Treff". In insgesamt 15 Ausgaben begrüßen sie 2019 prominente und außergewöhnliche Gäste. Bereits 2017 und 2018 hatten Link und Beisenherz die Urlaubsvertretung für Bettina Böttinger übernommen. Diese moderiert auch 2019 den Großteil des "Kölner Treff" und führt an 30 Freitagen durch die Sendung. Darüber hinaus ist die Moderatorin weiterhin Produzentin der Talkshow und wird für andere WDR-Formate vor der Kamera stehen, unter anderem für den Zuschauertalk "Ihre Meinung", den sie seit 2016 im WDR Fernsehen moderiert.



