Most Actives des Handelstages: Visa Call Google Call China schlägt zurück und hebt ebenfalls Einfuhrgebühren auf US Produkte an. 25 Prozent werden fällig auf 2.500 Produkte im Wert von 60 Milliarden US Dollar. Das ist Chinas Antwort auf den Handelsprotektionismus der Amerikaner, so Peking. Damit ist die verhängnisvolle Spirale von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen in Gang. Der ohnehin angezählte Dax geht noch weiter in die Knie. Gold verteuert sich deutlich um ein Prozent auf 1.300 USD/oz Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß