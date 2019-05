Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Heidenheim (pta043/13.05.2019/16:55) - Wie uns soeben mitgeteilt wurde, haben Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft/Polizei nach Buchhaltungs-/ Bilanzunterlagen der Valora Effekten Handel AG gesucht um diese zu beschlagnahmen.



Die Valora Effekten Handel AG notiert im regulierten Markt der Stuttgarter Wertpapierbörse und wir sind mit mehr als 5 % an der Valora Effekten Handel AG beteiligt.



Uns wundert es nicht, dass die Staatsanwaltschaft sich für das Geschäftsgebaren der Valora Effekten Handel AG interessiert, wenn auf Hauptversammlungen Falschauskünfte erteilt werden und der Corporate Governance Kodex nicht korrekt eingehalten wird.



Wie uns bekannt ist gibt es Anzeigen gegen Herrn Ralf Bake, Aufsichtsratsvorsitzender der Valora Effekten Handel AG und Geschäftsführer der MAV Vermögensverwaltung GmbH, wegen Verleumdung, übler Nachrede usw.



(Ende)



Aussender: Beteiligungen im Baltikum AG Adresse: Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Beteiligungen im Baltikum AG Tel.: +49 7321 34269100 E-Mail: info@baltikum-ag.de Website: www.baltikum-ag.de



ISIN(s): DE0005204200 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1557759300303



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 13, 2019 10:55 ET (14:55 GMT)