Die Superhelden von Avengers: Endgame dominieren weiter Nordamerikas Kinocharts. In seiner dritten Woche spielte der Film an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 63 Millionen Dollar ein. Doch auch die Disney-Aktie kann sich dem aktuell hochstressigen Marktumfeld nicht entziehen. Eine Kaufchance.

Den vollständigen Artikel lesen ...