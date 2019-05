Blackstone Resources AG (SWX: BLS; STU: 4BR, FRA: 4BR, BEB: 4BR) ("Blackstone") freut sich mitzuteilen, dass sie Blackstone Resources Chile SpA, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Blackstone Resources AG, erworben hat.

Teil der Blackstone Vision ist es, wertvolle Batterie-Metalle zu beschaffen, um eine nachhaltige und mit reiner Energie versehene Welt mittels Elektro-Mobilität und Energie-Speicherung zu schaffen.

Seit November 2018 hat die Gesellschaft zahlreiche Untersuchungen vor Ort vorgenommen. Blackstone Resources Chile SpA evaluiert und erforscht gegenwärtig eine Anzahl möglicher Minen-Projekte, insbesondere für Kobalt und Lithium.

Blackstone Resources Chile SpA

Cerro el Plomo 5855

Office 406

Las Condes

Santiago, Chile

BLACKSTONE RESOURCES AG

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet.

Für weitere Informationen konsultieren Sie www.blackstoneresources.ch.

