13. Mai 2019

88 % Umsatzwachstum im ersten Quartal 2019

Frankreich: Umsatz um 79 % gestiegen

Andere Länder: Umsatz um 107 % gestiegen

SOLUTIONS 30 SE, führender Lösungsanbieter für neue Technologien in Europa, veröffentlicht heute die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2019.

In Millionen Euro

(Nicht geprüfte Zahlen) 1. Quartal 2019 2018 Veränd. % Gesamt 160,4 85,2 + 88 % Davon Frankreich 101,3 56,7 + 79 % Davon Andere Länder 59,1 28,5 + 107 %

Verstärkte Wachstumsdynamik durch Marktkonsolidierung

Der Umsatz von SOLUTIONS 30 stieg im ersten Quartal 2019 um 88 % und erreicht 160,4 Mio. €. Das organische Wachstum(1) betrug 43 %. Das starke Umsatzwachstum wurde von einem positiven Marktumfeld in Europa getrieben. Weiterhin trägt die von Solutions30 verfolgte Marktkonsolidierung der noch sehr fragmentierten Branche zum Wachstum bei.

In Frankreich verzeichnet SOLUTIONS 30 einen Umsatz von 101,3 Mio. €, ein Anstieg um 79 % (24 % organisch). Das organische Wachstum, das in den Sparten Telekommunikation (Ausbau des Glasfasernetzes) und Energie (Installation von smarten Strom- und Gaszählern) weiterhin robust ist, wird durch die Konsolidierung von CPCP seit August 2018 und die Akquisition von Sotranasa im vergangenen Dezember unterstützt.

In den anderen Ländern verzeichnet der Umsatz von SOLUTIONS 30 eine Zunahme von 107 % (80 % organisches Wachstum(1)) auf 59,1 Mio. €, was 37 % des gesamten Konzernumsatzes entspricht. Der Umsatz in den Benelux-Ländern hat sich -auch als Resultat des mit Telenet geschlossenen Outsourcing-Vertrags- auf 30,9 Mio. € nahezu vervierfacht. In Spanien hat sich der Umsatz dank starken organischen Wachstums sowie des Beitrags der Gesellschaft Salto, die seit Oktober 2018 zum Konzern gehört, verdreifacht. Solutions 30 verfolgt weiter eine klare Strategie, das auf Verdichtung räumlicher Abdeckung und Angebotsdiversifizierung basierende erfolgreiche französische Modell in den anderen Ländern zu duplizieren.

Bekräftigung des Ausblicks für nachhaltig profitables Wachstum

Angesichts eines dynamischen Jahresbeginns plant SOLUTIONS 30, seine Entwicklungsstrategie im Laufe des gesamten Geschäftsjahres 2019 fortzusetzen, und somit einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem mittelfristigen Umsatzziel von 1 Milliarde € zu gehen.

Als natürlicher Konsolidierer eines noch sehr fragmentierten und stark expandierenden Marktes ist der Konzern hervorragend aufgestellt, um externe Wachstumschancen zu ergreifen, mit deren Hilfe er sein organisches Wachstum beschleunigen kann. Daher bestätigt SOLUTIONS 30 seine Prognose für 2019 als Geschäftsjahr mit erneut dynamischem und profitablem Wachstum.

(1) Das organische Wachstum beinhaltet die im Jahr 2018 erfolgten Outsourcing-Aktivitäten: Integration (a) der Proximity-Service-Aktivitäten von DXC Technology in Italien und (b) von Unit-T, der neuen Tochtergesellschaft des Konzerns, die zur Durchführung des mit Telenet geschlossenen Dienstleistungsvertrags gegründet wurde. Auf operativer wie auf wirtschaftlicher Ebene spiegeln sich diese Aktivitäten in Zugewinnen bei Neuverträgen wieder und werden daher ab sofort als solche in den Büchern des Konzerns geführt.

Über Solutions 30 SE

Der Solutions-30-Konzern ist der führende Lösungsanbieter für neue Technologien in Europa. Sein Ziel ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: gestern Computer und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit noch stärker vernetzen. Seit seiner Gründung hat Solutions 30 über ein Netzwerk aus mehr als 8.000 Außendiensttechnikern über 20 Millionen Einsätze durchgeführt. Damit ist Solutions 30 überall in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Spanien präsent. Das Kapital von Solutions 30 SE gliedert sich in 104.057.392 Aktien mit ebenso vielen theoretischen und ausübbaren Stimmrechten.

Solutions 30 SE ist an der Euronext Growth.

