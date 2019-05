Edisun Power Europe AG: Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Edisun Power Europe AG: Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe 13.05.2019 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Pressemitteilung Zürich, 13. Mai 2019 Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe Edisun Power Europe AG legt eine neue, aufstockbare Obligationenanleihe mit einem Volumen von CHF 5 Mio. und einem Zins von 2% auf. Die Anleihe läuft vom 1. September 2019 bis zum 30. August 2024. Zeichnungsschluss ist der 25. August 2019. Die Anleihe dient der Finanzierung des weiteren Wachstums respektive insbesondere der Finanzierung von sich im Bau befindlichen Photovoltaikanlagen. Anleger erhalten damit die Möglichkeit in eine nachhaltige, CO2-freie Energie-Zukunft zu investieren. Zudem ist die Obligationenanleihe eine interessante Anlagealternative in einem Umfeld tiefster Zinsen. Prospekt und Zeichnungsschein zur neuen Anleihe können ab Anfang Juni unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.edisunpower.com/de/home-de/investoren/anleihen-de Für weitere Informationen Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Edisun Power Europe AG Universitätsstrasse 51 8006 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 266 61 20 Fax: +41 44 266 61 22 E-Mail: info@edisunpower.com Internet: www.edisunpower.com ISIN: CH0024736404 Valorennummer: A0KFH3 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 810621 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 810621 13.05.2019 CET/CEST ISIN CH0024736404 AXC0276 2019-05-13/18:01