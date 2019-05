lm group gewinnt weiteren Rechtsstreit gegen Ryanair

Chiasso, 13. Mai 2019- lastminute.com N.V. und Bravonext SA («lm group») - ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit - gibt heute bekannt, dass das Gericht Lugano die Hauptanträge der weiteren von Ryanair Ltd («Ryanair») 2009 gegen das Unternehmen eingereichten Klagen abgewiesen hat.

Die Urteile bestätigen, dass lm group bei der Ausübung ihrer Online-Reisebürotätigkeit in Bezug auf diese Flüge keine geistigen Eigentumsrechte an der Datenbank von Ryanair oder eine vertragliche Verpflichtung gegenüber Ryanair verletzt.

Dieser Gerichtsentscheid folgt wenige Tage auf den historischen Sieg, bei dem dasselbe Gericht den Antrag von Bravonext SA gegen Ryanair vollumfänglich angenommen und bestätigt hat, dass lm group weiterhin allen ihren Kunden rechtmässig die Möglichkeit bieten kann, Ryanair-Tickets über die Websites von lm group (lastminute.com (http://lastminute.com), volagratis.com (http://volagratis.com), rumbo.es (http://rumbo.es), weg.de (http://weg.de), bravofly.com (http://bravofly.com) und andere) zu vergleichen und zu reservieren.

Marco Corradino, CEO von lastminute.com, zeigte sich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis, das die Rechtmässigkeit der Tätigkeiten seiner Gruppe vollständig bestätigt.

Überlm group (https://lmgroup.lastminute.com/)

lm group zählt zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com (https://lmgroup.lastminute.com/), Volagratis (https://www.volagratis.com/), Rumbo (https://www.rumbo.es/), weg.de (https://www.weg.de/), Bravofly (https://www.bravofly.com/), Jetcost (https://www.jetcost.com/) und Hotelscan (https://hotelscan.com/de). Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, als wichtigstes und inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden zu bereichern. Jeden Monat erreicht die Gruppe über ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 45 Millionen Besucher, die ihre Reise- und Freizeiterlebnisse bei uns suchen und buchen. Über 1'200 Mitarbeitende, die uns als Arbeitgeber schätzen, stellen unserem Zielpublikum ein umfassendes und inspirierendes Angebot aus Produkten und Dienstleistungen rund um das Reisen zur Verfügung. lastminute.com (https://lmgroup.lastminute.com/) N.V ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus verschiedenen Gründen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. lastminute.com group ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.