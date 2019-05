LONDON, May 13, 2019und Markenidentität. Informa Tech bringt Marken aus den Bereichen Forschung, Medien, Ausbildung und Veranstaltungen aus dem gesamten Informa-Portfolio zusammen und verfolgt das Ziel, die globale Technologiegemeinschaft dazu zu inspirieren, eine bessere digitale Welt zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben.



"Wir informieren, bilden aus und vernetzen uns über unsere marktführenden Marken wie AfricaCom, Black Hat, Light Reading, London Tech Week und Ovum", sagte der Informa-Tech-CEO Gary Nugent. Er fügte hinzu: "Wir haben einen speziellen Fokus auf die Betreuung von Kunden, die in der Technologie-Community arbeiten - von den Entwicklern von Technologieprodukten und -dienstleistungen bis hin zu den Fachleuten, die Technologie für ihren geschäftlichen Vorteil nutzen."

Informa Tech ist in sieben spezialisierten Technologiemärkten tätig: Critical Communications, Emerging Technologies, Enterprise IT, Marketing Technologies, Media & Entertainment, Security und Service Providers.

Nugent weiter: "Mit mehr als 100 Marken und 600 Branchenspezialisten, die in über 20 Ländern arbeiten, ist Informa Tech in einzigartiger Weise in der Lage, Informationen, Bildung, Verbindungen, Reichweite und Engagement bereitzustellen, die dazu beitragen können, die enormen Chancen zu erschließen, die heutzutage dank der Innovation und dem Tempo des Wandels in den Technologiemärkten laufend entstehen."

Informa Tech ist ein marktführender Anbieter von integrierter Forschung, Medien, Schulungen und Veranstaltungen für die globale Technologie-Community.

Wir sind ein internationales Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern, das in mehr als 20 Märkten tätig ist. Unser Ziel ist es, die Technologie-Community dazu zu inspirieren, eine bessere digitale Welt zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben. Mehr als 7.000 Fachleute nehmen unsere Forschung in Anspruch, 225.000 Delegierte nehmen an unseren Veranstaltungen teil, mehr als 18.000 Studenten absolvieren jedes Jahr unsere Ausbildungsprogramme und fast 4 Millionen Menschen besuchen jeden Monat unsere digitalen Communities.

