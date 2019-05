Das von Konstrukteur Erik Buell zusammen mit Frederic Vasseur (Spark Racing) gegründete Startup für elektrische Zweiräder hat sich von VanguardSpark in Fuell umbenannt und den Vorverkauf für seine ersten Produkte gestartet - das E-Motorrad Flow und das elektrisch unterstützte Fahrrad Fluid. Schauen wir uns beide Modelle genauer an: Das Elektro-Motorrad wird in den Leistungsstärken 11 und 35 kW angeboten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...