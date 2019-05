München/Wiener Neustadt (ots) - Die Photovoltaik-Spezialisten von DAS Energy präsentieren auf der diesjährigen Intersolar die Solarmodule einer neuen Generation: Durch die Kombination von Glasfasermaterialien aus dem Flugzeugbau und modernster Photovoltaiktechnologie sind die Solarpaneele von DAS Energy ultraleicht, flexibel, extrem widerstandsfähig und dadurch für völlig neue Anwendungsbereiche geeignet. DAS Energy stellt im Rahmen der "Innovationsplattform für die neue Energiewelt" The Smarter E Europe auf der Fachkonferenz Intersolar 2019 vom 15. bis 17. Mai am Stand A2.460 aus.



Photovoltaik der neuen Generation



Die Photovoltaikmodule von DAS Energy sind leichter, flexibler, widerstandsfähiger und einfacher zu installieren, als herkömmliche Paneele. Ausschlaggebend dafür ist die neue Technologie, mit der die Photovoltaikzellen in Module integriert werden, die aus glasfaserverstärktem Kunststoff und dem patentierten Prepreg-Material (= chemisch bearbeitetes Glasfasergewebe) bestehen. Entwickelt wurde die Technologie von Unternehmensgründer Christian Dries, der seine langjährige Erfahrung aus dem Flugzeugbau nun in die Welt der Photovoltaik einbringt.



Wenn Photovoltaik Flügel bekommt



Christian Dries war mit dem von ihm gegründeten Unternehmen Diamond Aircraft über viele Jahre sehr erfolgreich im Flugzeugbau tätig. Neben dem Flugzeuggeschäft begann Dries 2009 mit Glasfasermaterialien aus dem Flugzeugbau neuartige, leichtgewichtige Photovoltaik-Module zu entwickeln. Aus diesen Forschungsaktivitäten heraus entstand im Jahr 2010 das Unternehmen DAS Energy. Mit der Marktreife der DAS Energy Module und dem Verkauf von Diamond Aircraft startete Dries 2016 die Serienproduktion mit DAS Energy. An seiner Seite arbeitet DAS Energy CEO Daria Drdla mit Hochdruck daran, die Welt der Photovoltaik zu revolutionieren.



Elektrizität dorthin bringen, wo es noch keine Stromversorgung gibt



DAS Energy verfolgt einerseits die Vision, Energie dorthin zu bringen, wo es noch keine gibt, und andererseits die Photovoltaik nach hohen ästhetischen Anforderungen in die Gebäudearchitektur zu integrieren. Die ultraleichten, flexiblen und extrem widerstandsfähigen Photovoltaikmodule von DAS Energy bringen die besten Voraussetzungen mit, diese Vision zu realisieren. Denn sie sind gut und sicher auch dort einsetzbar, wo herkömmliche Photovoltaikpaneele an ihre Grenzen stoßen - bei mobilen Lösungen, statisch anspruchsvollen Dächern und Fassaden sowie in Regionen mit extremen Witterungsbedingungen. Darüber hinaus sind die Module von DAS Energy sowohl in Form, als auch in Design und Farbe flexibel anpassbar. Das eignet sie besonders für die Integration von Photovoltaik in moderne und formschöne Architektur (Fassaden, Dächer).



Die einzigartigen Eigenschaften von DAS Energy Modulen



Patentierte Technologie: Die Photovoltaikzellen werden nach einem patentierten Verfahren in fiberglasverstärkte PET-Folien eingearbeitet.



Extrem dünn: Durch den patentierten Aufbau sind DAS Energy Module nur 2 mm dünn.



Ultraleicht: Mit einem Gewicht ab 2,5 kg/m² unterbieten die Module alle herkömmlichen Paneele, die im Durchschnitt über 15 kg/m² wiegen.



Flexibilität: DAS Energy Module eignen sich aufgrund ihrer Flexibilität und Biegsamkeit für praktisch alle Oberflächen, auch mit gebogenen Formen.



Einfache und vielfältige Montagemöglichkeiten: Module von DAS Energy lassen sich direkt am Untergrund verkleben, verschrauben, vernieten, mittels Magnethalterung oder durch vorhandene Ösen befestigen.



Extreme witterungsbeständig: Geeignet für extreme Wetterbedingungen. Auch bei großer Hitze, Sandstürmen und Staub bleibt die Leistung konstant.



Höherer Energieertrag: Durch die strukturierte Oberfläche des Moduls entsteht eine Lichteinkopplung, der sogenannte Lichtfalleneffekt. Dieser Effekt bewirkt eine Erhöhung des Wirkungsgrades und damit einen höheren Energieertrag.



Geringe Spiegelung: Die patentierte Oberflächenstruktur der DAS Energy Module ist nahezu blendfrei und damit auch für Anwendungen in Flughafennähe geeignet.



