Berlin (ots) - Der Spitzenkandidat der AfD zur Europawahl, Jörg Meuthen, hat den Grünen Panikmache in der Klimafrage vorgeworfen. Die Partei schüre in der Klimadebatte Hysterie und die Medien würden sie dabei auch noch unterstützen, sagte Meuthen im Interview mit JF-TV. Darauf seien auch die derzeit guten Umfrageergebnisse der Partei zurückzuführen. Wenn der emotionale Hype durch sei, würden die Grünen ins Bodenlose stürzen, gab sich Meuthen sicher.



Zudem warf der AfD-Chef den Grünen vor, linksextreme Gegner der AfD zu unterstützen. Er halte alles, wofür die Grünen stünden, für "Mumpitz" und falsch, "aber ich würde jederzeit dafür kämpfen, dass sie ihre Positionen vertreten dürfen. Dass sie ihren Wahlkampf machen dürfen. Die tun das nicht. Die unterstützen statt dessen lieber die Antifa, die uns bekämpft." Darunter leide die Demokratie.



Redaktionen: Sehen Sie das ganze Interview mit AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hier >>> https://youtu.be/68kWSaRHiDA



OTS: AfD - Alternative für Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110332 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110332.rss2



Pressekontakt: Alternative für Deutschland Bundesgeschäftsstelle



Schillstraße 9 / 10785 Berlin Telefon: 030 220 56 96 50 E-Mail: presse@afd.de