FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia will das Kapital erhöhen. Mit dem erwarteten Erlös von rund 650 Millionen Euro soll unter anderem eine Portfolio-Akquisition der schwedischen Tochter Victoria Park auf Konzernebene refinanziert werden.

Technisch soll das Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht werden. Angestrebt wird ein Bruttoemissionserlös von 650 Millionen Euro.

Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein.

Sie werden ab sofort ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch am Montag bekannt gegeben.

Nach der Platzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. Mai zum Handel zugelassen und am 21. Mai in die bestehende Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.

Victoria Park, an der Vonovia knapp 82 Prozent der Stimmrechte und auf weitere 12,4 Prozent der Stimmrechte Call-Optionen hält, hat im Dezember ein Wohnungsportfolio für 450 Millionen Euro erworben.

