Die Wiener Börse hat am Montag in einem schwachen europäischen Börsenumfeld klar schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 1,35 Prozent auf 3009,80 Zähler. Eine tiefrote Eröffnung der Wall Street lieferte zusätzliche Belastung. Auch die Aussicht auf ein Comeback der deutschen Wirtschaft konnte nicht stützen. Zuletzt war sie knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Dank boomender Baubranche und kauffreudiger Verbraucher rechnen Volkswirte für das erste Quartal einem leichten Anstieg des Bruttoinlandsproduktes.

Mehr Aufmerksamkeit schenkten die Anleger politischen Themen. Zwischen den USA und China sollen die Gespräche zwar weiter geführt werden, schrieb der Helaba-Experte Ralf Umlauf, ob es aber zu einer schnellen Einigung komme oder die Handelsgespräche gar ausgesetzt würden, sei offen.

An der Spitze des ATX Prime legten die Aktien von Agrana um 1,33 Prozent zu. Der Nettogewinn des Zuckerherstellers war 2018/19 von 142,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 30,4 Millionen Euro gesunken. Zunächst hatten die Werte nachgegeben, im Verlauf dann aber die Erholung aufgenommen.

Auch Rosenbauer wartete mit Geschäftszahlen auf. Der Feuerwehrgerätehersteller hatte im ersten Quartal ein Umsatzplus aber weniger Gewinn verzeichnet. Die Rosenbauer-Titel fielen um 0,70 Prozent.

Daneben gaben die Öl-Werte ihre Kursgewinne vom Vormittag wieder ab. Die Aktien des Öl-Konzerns OMV verloren 0,52 und Schoeller-Bleckmann-Titel gaben um 1,47 Prozent ab. Zuvor hatten angestiegene Ölpreise für Auftrieb gesorgt, diese kamen am Nachmittag aber wieder zurück./mad/ste/APA/he

ISIN AT0000999982

