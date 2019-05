Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf erwirbt Coppertone von Bayer DGAP-Ad-hoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf erwirbt Coppertone von Bayer 13.05.2019 / 19:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Beiersdorf erwirbt Coppertone von Bayer Die Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, hat heute einen Kaufvertrag mit der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, über den Erwerb des unter der Marke Coppertone betriebenen Geschäfts für Sonnenschutzprodukte unterzeichnet. Der Vertrag sieht einen Kaufpreis von USD 550 Mio. vor. Mit dem Erwerb von Coppertone betritt Beiersdorf den weltweit größten Markt für Sonnenschutz, die USA, und stärkt so seine Präsenz in Nordamerika. Im Jahr 2018 erzielte das Coppertone-Geschäft einen Umsatz von ca. USD 213 Mio. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung der zuständigen Behörden sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2019 erfolgen. Die Aufsichtsräte beider Unternehmen haben der Transaktion bereits zugestimmt. Kontakt: Dr. Jens Geißler Leiter Investor Relations Tel.: +49 (40) 4909 5000 [IMAGE] Fax: +49 (40) 4909 18 5000 [IMAGE] Inken Hollmann-Peters Vice President Corporate Communications Tel.: +49 (40) 4909 2001 [IMAGE] Fax: +49 (40) 4909 2516 [IMAGE] 13.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft Unnastraße 48 20245 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 4909-0 Fax: +49 (0)40 4909-34 34 E-Mail: kontakt@Beiersdorf.com Internet: www.Beiersdorf.com ISIN: DE0005200000 WKN: 520000 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 810653 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810653 13.05.2019 CET/CEST ISIN DE0005200000 AXC0296 2019-05-13/19:04