FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stärkt sein Sonnenschutz-Geschäft in Nordamerika mit einem Zukauf. Wie das Hamburger DAX-Unternehmen mitteilte, kauft es der Bayer AG ihr unter der Marke Coppertone betriebenes Geschäft für Sonnenschutzprodukte ab. Der Vertrag sieht einen Kaufpreis von 550 Millionen US-Dollar vor.

Coppertone hat 2018 einen Umsatz von 213 Millionen Dollar erzielt. Neben Nivea, Eucerin, Aquaphor und La Prairie wird Coppertone die fünfte Marke im Hautpflegeportfolio von Beiersdorf in Nordamerika. Beiersdorf übernimmt die weltweiten Produktrechte und die rund 450 Mitarbeiter in den USA, Kanada und China sowie das Produktionswerk in Cleveland.

"Hautpflege ist das Herzstück von Beiersdorf - und Sonnenschutz seit über 60 Jahren ein Fundament unseres Hautpflege-Geschäfts", sagte Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker laut Mitteilung.

"Wir glauben in Beiersdorf den richtigen Partner gefunden zu haben, der weiter in die Marke Coppertone investiert und ihr Wachstum erfolgreich fortsetzt", sagte Bayer-Vorstandsmitglied Heiko Schipper.

Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.

