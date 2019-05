Köln (ots) - Im Rahmen von Wartungsarbeiten am Senderstandort Hochsauerland wird am Mittwoch, den 15. Mai 2019, zwischen 09:05 Uhr und 12:00 Uhr, zeitweise der Empfang folgender Sender im Raum Südwestfalen/Hochsauerland nicht möglich sein:



Kanal 21 NRW-Mux - MDR-S-Anhalt HD, NDR-FS-NDS HD, SWR RP HD, Phoenix HD, tagesschau24 HD



Kanal 30 ZDF



Kanal 44 ARD/WDR-Mux - Das Erste HD, arte HD, one HD, WDR HD BiSi



