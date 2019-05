TOM TAILOR Holding SE: Verhandlungen zwischen Konsortialbanken und Fosun dauern an - Veröffentlichung der finalen Zahlen 2018 und Q1 2019 weiter offen DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Bankenkonsortium/Vereinbarung TOM TAILOR Holding SE: Verhandlungen zwischen Konsortialbanken und Fosun dauern an - Veröffentlichung der finalen Zahlen 2018 und Q1 2019 weiter offen 13.05.2019 / 20:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TOM TAILOR Holding SE: Verhandlungen zwischen Konsortialbanken und Fosun dauern an - Veröffentlichung der finalen Zahlen 2018 und Q1 2019 weiter offen Hamburg, 13. Mai 2019. Die Gesellschaft befindet sich weiterhin, wie bereits in der begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 27 WpÜG vom 18. April 2019 ausgeführt, in Verhandlungen mit den Konsortialbanken über deren Zustimmung zum Verkauf der Geschäftsanteile an BONITA, über die Anpassung der Finanzkennzahlen (Financial Covenants) unter dem Konsortialkreditvertrag sowie über einen Finanzierungsbeitrag von Fosun. Zwischen den Konsortialbanken und Fosun konnte bislang keine Einigung über die Art und Höhe des Finanzierungsbeitrages von Fosun erzielt werden. Die TOM TAILOR Holding SE hat zudem zur Unterstützung der Verhandlungen im Einvernehmen mit den Konsortialbanken und Fosun die Erstellung eines sogenannten Independent Business Review (IBR) in Auftrag gegeben. Nach Einschätzung des Vorstandes ist es daher derzeit offen, ob und wann die Verhandlungen mit den Konsortialbanken und Fosun erfolgreich abgeschlossen werden können. Vor dem Hintergrund dieser Verhandlungen kann der Vorstand keine verlässliche Aussage machen, wann der finale Konzernabschluss 2018 sowie die Q1 2019 Zahlen veröffentlicht werden können. Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com 13.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 810673 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 810673 13.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0306 2019-05-13/20:15