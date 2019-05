Peking (ots/PRNewswire) - Master Kong, Chinas führender Lieferant

von Instant-Lebensmitteln und -Getränken, hat am 10. Mai - genau

1.000 Tage vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking - seine

erste Charge an Express-Instant-Nudeln (ein speziell für chinesische

Wintersportler entwickeltes Produkt) an das Winter Sports Management

Center geliefert.



Empfangszeremonie für Spezialprodukte für chinesische

Wintersportler



Das Produkt erfüllt die Vorgaben von 248 Testindikatoren in der

Verbotsliste des Welt-Anti-Doping-Kodex (internationaler Standard).

Damit können die Sportler schnell Energie und Protein tanken, weshalb

es einen bedeutenden Durchbruch bei nährstoffreichen

Instant-Lebensmitteln für chinesische Sportler darstellt.



Express-Instant-Nudeln speziell für chinesische Wintersportler



Damit die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking "so rein wie

Schnee" sind, hat Chinas Generalverwaltung für Sportangelegenheiten

zugesichert, als Veranstalter das "grüne" Prinzip zu befolgen und

beim Doping eine Null-Toleranz-Politik anzuwenden. Seit jeher wird

der Gebrauch von leistungsfördernden Präparaten dort vehement

abgelehnt.



Nach einem strengen Auswahlverfahren bekam Master Kong vom Winter

Sports Management Center von Chinas Generalverwaltung für

Sportangelegenheiten den Zuschlag als exklusiver Kooperationspartner

bei Sport-, Instant- und vollwertiger Ernährung für den Zeitraum

2019-2022 und wird Instant-Produkte für das Training der

Nationalmannschaften im Eis- und Wintersport liefern.



Chinas Generalverwaltung für Sportangelegenheiten legt

nachweislich großen Wert auf eine vollwertige Ernährung und strenge

Sicherheitsstandards bei der Ernährung der Sportmannschaften.

Gleichzeitig wurden die Anzahl der Dopingtests erhöht, die

Überwachung der Tests verschärft und mehr Rechenschaftspflicht bei

Anti-Dopingmaßnahmen durchgesetzt.



Während sich chinesische Wintersportler auf das intensive

körperliche Training für die Spiele vorbereiten, kümmert sich das

Winter Sports Management Center um die gesunde Ernährung der

Sportler. Im vergangenen Jahr hat das Center eine Routineüberwachung

des Trainings angestoßen, für die Nationalmannschaften einen

umfassenden Rehabilitationsservice auf den Weg gebracht und einen

integrierten cloudbasierten Ernährungsservice entwickelt.



Master Kong ist der Markenname von Tingyi (Cayman Islands) Holding

Corporation, das auf die Produktion und den Vertrieb von

Instant-Nudeln, -Getränken und Instant-Lebensmittelprodukten

spezialisiert ist. In seinen drei Hauptsegmenten hat sich das

Unternehmen in der chinesischen Nahrungsmittelindustrie als einer der

Marktführer etabliert.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885864/Master_Kong_receivi

ng_ceremony.jpgFoto -

https://mma.prnewswire.com/media/885865/Master_Kong_noodles.jpg



