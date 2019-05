BERLIN (Dow Jones)--Volkswagen könnte sich mittelfristig vom Schiffsmotorenhersteller MAN Energy Solutions trennen. Der Wolfsburger Konzern wolle für die Tochter MAN Energy Solutions und den Getriebehersteller Renk eine "zukunftsweisende, industriell sinnvolle Lösung" entwickeln, heißt es in einer Mitteilung von VW. Im Fokus stehe "die Eröffnung einer Zukunfts- und Wachstumsperspektive für den Maschinenbau im Konzern etwa durch ein Joint Venture, Partnerschaften." Möglich sei aber auch eine teilweise oder vollständige Veräußerung, teilte VW am Vorabend der Hauptversammlung in Berlin mit.

Ganz überraschend kommt die Entscheidung nicht. Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass VW über einen Verkauf von MAN Energy Solutions nachdenke. Der Konzern habe damit begonnen, mögliche Interessenten für den Hersteller von großen Schiffsmotoren und Stromgeneratoren anzusprechen. MAN Energy Solutions gehörte ursprünglich unter dem Namen MAN Diesel&Turbo zur Lkw-Tochter. Experten schätzten den Wert von MAN Energy Solutions auf rund 3 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2019 16:15 ET (20:15 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.