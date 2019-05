FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vonovia SE hat die Aktien aus ihrer Kapitalerhöhung platziert. Der Platzierungspreis lag bei 45,10 Euro (Xetra-Schlusskurs: 48,82 Euro). Platziert wurden 16,5 Millionen Aktien bei institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 744,15 Millionen Euro vor Provisionen und Kosten. Mit dem Erlös soll unter anderem eine Portfolio-Akquisition der schwedischen Tochter Victoria Park auf Konzernebene refinanziert werden.

Das Grundkapital steigt von 518,077 Millionen Euro um 16,5 Millionen auf 534,578 Millionen Euro. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Sie werden voraussichtlich am 17. Mai zum Handel zugelassen und am 21. Mai in die bestehende Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.

Victoria Park, an der Vonovia knapp 82 Prozent der Stimmrechte und auf weitere 12,4 Prozent der Stimmrechte Call-Optionen hält, hat im Dezember ein Wohnungsportfolio für 450 Millionen Euro erworben.

