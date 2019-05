Oldham, England (ots/PRNewswire) - Inclusive Technology, der marktführende Anbieter von assistiven Technologien für die Förderschulbildung, hat gerade den AMAneo BTi auf den Markt gebracht. Dieser Adapter ermöglicht es, ein iPad oder iPhone mit einer Maus zu verwenden. Bislang konnten Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen ein iPad oder iPhone nur über die Schaltersteuerung bedienen. Der AMAneo BTi verspricht jedoch, iOS-Geräte für alle zugänglich zu machen.



Mit dem AMAneo BTi können Benutzer ein iOS-Gerät direkt mit jeder Maus oder assistiven Maus bedienen, einschließlich Trackball, Joystick, Kopfmaus, Daumenmaus und mehr. Um diesen Adapter zu verwenden, müssen Sie lediglich die Maus Ihrer Wahl anschließen und sie über Bluetooth mit Ihrem iPhone, iPad oder iPad Mini verbinden. Ein Touch Pointer erscheint automatisch auf dem Bildschirm Ihres Geräts und Sie haben die volle Kontrolle über Ihr iPad. Es gibt keine zusätzlichen Apps zu installieren, so dass die Einrichtung sehr schnell und einfach ist.



Es gibt eine Reihe weiterer Interaktionsmöglichkeiten, die es zu erkunden gilt, darunter Klicken und Ziehen, Autoklick und Klickverzögerung, so dass der Mausklick erst nach einer bestimmten Zeit aktiviert wird. Darüber hinaus sind zwei Switch-Ports vorhanden, so dass Sie die Möglichkeit haben, die linke und rechte Maustaste mit zwei externen Switches zu steuern.



Benutzer mit einer körperlichen Behinderung können außerdem von mehreren zusätzlichen Funktionen profitieren. Dazu gehört der sofortige Zugriff auf Apples AssistiveTouch-Menü, das dem Benutzer den einfachen Zugriff auf mehrere iPad-Steuerelemente wie die Lautstärkeregelung und die Home-Taste ermöglicht. Des Weiteren gibt es eine innovative Anti-Tremor-Funktion, die jedes Hand- und Kopfschütteln herausfiltert und dafür sorgt, dass sich der On-Screen-Cursor gleichmäßig bewegt.



Der AMAneo BTi wird über einen Micro-USB geladen und hält bis zu 20 Betriebsstunden. Das bedeutet, dass Sie viel Zeit haben, um im Internet zu surfen, mit Freunden zu chatten oder einige Videos anzusehen, ohne den Touchscreen benutzen zu müssen.



Der AMAneo BTi kann online auf der Website von Inclusive Technology (http://bit.ly/2VidXK9) oder über einen seiner internationalen Vertriebspartner (http://bit.ly/2Vqbgvb) erworben werden.



Name: Sarah Garfield E-Mail: sarah.garfield@inclusive.co.uk Inclusive Technology Ltd Tel.: +44(0)1457-819790 Fax: +44(0)1457-819799 E-Mail: inclusive@inclusive.co.uk Internet: www.inclusive.co.uk (Foto: https://mma.prnewswire.com/media/885891/AMAneo_BTi.jpg )