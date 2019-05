Die Ausweitung der Erhöhung der Zölle auf Importe aus China von zehn auf 25 Prozent, die am Freitag in Kraft trat, sorgte weltweit für Dämpfer an den Börsen. Apple könnte in Zukunft auch von dieser Entwicklung betroffen sein.Bereits in der vergangenen Woche wurde die Stimmung an den Aktienmärkten von Sorgen um den US-chinesischen Handelsstreit belastet. Die Anleger hielten sich mit Käufen zurück. Vor allem die Papiere der Unternehmen, die stärker von den US-Zöllen betroffen sind, wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...