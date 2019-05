=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q, Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q, (08:30 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Kassel *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Essen 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:05 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:25 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Garbsen *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 08:30 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1Q, Paris 08:35 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q, Nassau *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen April, München 09:30 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK zum Deutschen Sparkassentag, Hamburg *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin 10:00 DE/Eon SE, HV, Essen 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München 10:00 DE/10. Petersberger Klimadialog, Rede von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.300 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 3,9% 11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +5,0 Punkte zuvor: +3,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +7,5 Punkte zuvor: +5,5 Punkte 11:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Präsident Münch, PK zu Fallzahlen von politisch motivierter Kriminalität, Berlin 11:00 DE/Festakt zu 70 Jahre Grundgesetz mit Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,3% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim BMWi-Kongress "Tage der digitalen Technologien", Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 17:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 1Q, Paris 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/CDU, CSU, SPD, Koalitionsausschuss, Berlin *** - DE/AT/Frequentis AG, Erstnotiz, Frankfurt - CH/STMicroelectronics NV, Capital Markets Day - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - RU/Treffen der Außenminister von Russland und den USA, Lawrow und Pompeo, u.a. zu Iran, Sotschi ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2019 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.